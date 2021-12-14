У Першій міській лікарні Полтави завершується реконструкція приймального відділення

У рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» фінішує реконструкція пульмонологічного і приймального відділень, а також травматологічного пункту у Першій міській лікарні Полтави. Ці відділення медзакладу об’єднають у нове відділення невідкладних станів, повідомила пресслужба Полтавської ОДА.

«Нове відділення невідкладних станів Першої міської лікарні буде одним із найбільш потужних в області, на рівні нового приймального відділення в обласній лікарні імені Скліфосовського. Окрім перев’язувальної та гіпсувальної, які раніше тут були, наразі облаштовують цілодобовий рентген-кабінет, кабінет комп’ютерної томографії й ендоскопічний та окрему ургентну операційну», – заявив очільник області Олег Синєгубов.

Площа нового відділення становить 800 квадратних метрів. Кількість співробітників планують збільшити на 20 людей – до пів сотні медпрацівників.

Загальна вартість реконструкції – близько 75 млн грн. За державний кошт медзаклад також обладнають ангіографом, УЗД-апаратом, рентгеном та апаратам КТ і МРТ.