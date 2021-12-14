Нардепи розблокували підписання "ресурсного" законопроєкту 5600

Верховна Рада завершила розгляд понад 20 постанов про скасування результатів голосування за "ресурсний" законопроєкт 5600, що вносить зміни в Податковий кодекс. Тепер його може підписати голова Верховної Ради, а після нього – президент.

Жодна з постанов не набрала необхідної мінімальної кількості голосів.

Розгляд постанов почався ще 3 грудня, але депутати не встигли заслухати їх всі до закінчення пленарного тижня. Серед аргументів парламентарі, які пропонували скасувати результати голосування, називали процесуальні порушення, нібито допущені про розгляді, а також зростання цін на сільськогосподарську продукцію, що може початися внаслідок передбаченого підняття податків.

Нагадаємо, розгляд законопроєкту 5600 переносили кілька разів.

В першому читанні його було проголосовано 1 липня на позачерговому засіданні. 17 листопада голова фракції "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що розгляд законопроєкту в другому читанні відкладають, бо за нього нема голосів.

Законопроєкт слухали за спецпроцедурою, тобто голосували тільки за пріорітетні правки, а не за всі, яких більше 11 000.

30 листопада його проголосували в цілому. Деталі про зміни в податковій системі після цього закону читайте в матеріалі LB.ua "5600: хто заплатить замість олігархів".