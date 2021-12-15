СК "Експрес Страхування" - у ТОП-5 ринку автострахування

Згідно з рейтингом спеціалізованого страхового журналу Insurance TOP, за підсумками трьох кварталів 2021 року СК «Експрес Страхування» вперше увійшла до п'ятірки лідерів ринку з КАСКО, продемонструвавши зростання бізнесу за експонентом.

За підсумками січня-вересня 2021 року компанія зібрала 438,2 млн грн страхових премій з КАСКО, що перевищує показники аналогічного періоду 2020-го на 64,3%. Таким чином, частка КАСКО в продуктовому портфелі «Експрес Страхування» збільшилася на 2,5%, досягнувши 89,5%.

Також компанія продемонструвала найбільший темп приросту загальних страхових платежів серед лідерів рейтингу – 59,9% за 9 місяців.

«Найбільший приріст клієнтів серед лідерів рейтингу вкотре підтверджує правильність обраної нами стратегії, – зауважила директор СК «Експрес Страхування» Тетяна Щучева. – Завдяки тісній співпраці з материнською Корпорацією УкрАВТО, ми надаємо унікальний сервіс, який сьогодні не може запропонувати жодна страхова компанія на ринку автострахування».

Нагадаємо, СК «Експрес Страхування» заснована у 2008 році лідером українського автомобільного ринку Корпорацією УкрАВТО та входить до числа найбільш капіталізованих компаній на страховому ринку, протягом 6 років утримуючи лідерські позиції у ТОП-10 різних профільних рейтингів.

Частка автострахування (КАСКО та ОСАЦВ) у портфелі СК «Експрес Страхування» досягає 95%. При цьому 76% клієнтів продовжують свої перші договори, що свідчить про високий рівень довіри та клієнтську лояльність. Оформлення більшості подій відбувається за принципом «єдиного вікна» – у сервісному центрі автодилера, без необхідності візиту до страхового офісу.