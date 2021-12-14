Рада проголосувала законопроєкт про спрощене оподаткування резидентів Дія Сіті

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №5376, що вносить зміни до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.

Документ впроваджує низку заходів щодо стимулювання розвитку IT-індустрії, йдеться у пояснювальній записці. Член Регламентного комітету Павло Фролов у блозі на "Цензор нет" пояснив, що цей законопроєкт передбачає спецрежим оподаткування резидентів Дія Сіті для залучених ними гіг-спеціалістів. Цей режим передбачає податок на дохід фізичних осіб 5%; ЄСВ рахуватиметься від мінімальної зарплати; резиденти Дія Сity можуть обирати, який корпоративний податок сплачувати, — податок на прибуток (18%) чи податок на виведений капітал (ПнВК) за ставкою 9%; військовий збір становитиме 1,5%.

Законопроєкт поширюється тільки на резидентів Дія Сіті, а не на IT-галузь загалом. Фролов також зауважив, що документ не відповідає принципу єдиного підходу до встановлення податків та зборів у поєднанні з принципом рівності усіх платників перед законом.

Згідно з сайтом проєкту, Дія Сіті – це спеціальний правовий режим для IT-індустрії, який дозволить створити в Україні найпотужніший IT-хаб у Центральній та Східній Європі.

Нагадаємо, в липні цього року парламент ухвалив створення "віртуальної (“вільної”) економічної зони" зі спеціальним режимом оподаткування для окремих підприємств і підприємців.