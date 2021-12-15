ІТ-бізнес підтримав закон про податки в Дія City

Правовий та податковий режим закріплені законодавчо на 25 років.

Асоціація IT Ukraine підтримала прийняття податкового Закону №5376 про Дія City. Документ прийняли в другому читанні та в цілому. Він визначає податкові умови для резидентів спеціального правового режиму для ІТ — Дія City. Асоціація є найбільшою ІТ-спільнотою в Україні, що представляє інтереси більш ніж 65 тисяч ІТ-спеціалістів.

«Ми вдячні віцепрем’єр-міністру Михайлу Федорову та народним депутатам за підтримку ІТ-галузі», – заявили в IT Ukraine.

Зокрема, Асоціація підтримала податкове навантаження, котре депутати зберегли в законі.

Підтримку закону висловив і Віталій Смердов, голова податково-фінансового комітету EBA Kharkiv.

«Податковий блок Дія City сьогодні прийнято! Вітаю всіх причетних!», – написав він у Facebook.

Згідно з законом, у Дія City діятимуть спеціальні ставки для гіг-спеціалістів та працівників IT-компаній: ПДФО — 5%, ЄСВ — 22% від мінімальної зарплати (1430 грн), військовий збір — 1,5%.

Спеціальні податкові умовами будуть розповсюджуватися на всіх працівників та гіг-спеціалістів компаній-резидентів Дія City, а не тільки на програмістів.

Резиденти Дія City зможуть самостійно обирати корпоративний податок – податок на прибуток (18%) чи податок на виведений капітал (ПнВК) за ставкою 9%.

Компанії-резиденти, які сплачуватимуть податок на прибуток, та матимуть річний дохід не більше 40 млн грн, зможуть співпрацювати з ФОП без жодних обмежень.

Для резидентів, що обрали ПнВК, а також резидентів, що обрали податок на прибуток і чий річний дохід складає понад 40 млн, Закон №1667-ІХ, що був прийнятий влітку, встановлює трирічний перехідний період з ФОП-моделі на гіг-контракти/трудові договори. З 2024 року витрати компаній-резидентів на платників єдиного податку (включно з ФОП 3 групи) не повинні перевищувати 50%, а з 2025 року – 20%. До цього часу — ніяких обмежень.

Суми понад ліміт для платників ПнВК будуть оподатковуватись за ставкою 9%. Платники податку на прибуток включатимуть витрати на ФОП, що перевищуватимуть дозволені 20%, до фінансового результату.

Для стимулювання інвестицій запровадили низку податкових пільг. Звільнять від оподаткування доходи фізосіб у вигляді дивідендів, які нараховані компанією-резидентом, за умови їх виплати не частіше 1 разу на 2 роки. Також діятиме податкова знижка для фізосіб у разі придбання частки в компанії-стартапі, що є резидентом Дія City.

Нагадаємо, Дія City – це спеціальний правовий та податковий режим для розвитку ІТ-бізнесу в Україні. Його умови закріплені законодавчо на 25 років. За прийняття податкового Закону №5376 у другому читанні та в цілому проголосували 285 депутатів.