Україна була на межі віялових відключень у лютому 2021, – Герус

Зараз, за його словами, такого ризику немає.

Україна була на межі віялових відключень електроенергії в лютому 2021 року. Про це в інтервʼю "Ліга нет" повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Останній раз, коли країні загрожували відключення електроенергії, – це лютий 2021 року, коли Запорізька ТЕС "сіла на нуль". Про це ніхто не говорив, можливо, через те, що мало хто розумів. Ситуація була небезпечна. Ми були на межі. Втрачену потужність тоді компенсували Укргідроенерго й імпорт (з Росії та Білорусі. – Ред.). Якби Запорізька ТЕС не змогла знову піднятися, Укргідроенерго могло б спрацювати свою воду і могли б бути проблеми", – заявив він.

Зараз, за його словами, жодних загроз відключень електроенергії, зокрема і під виглядом ремонту електромереж, бути не може.

Герус вважає, що нині це питання є політизованим, "а займаються цим деякі політики та олігархи, які мають свої телеканали".

Нині Україна постачає вугілля з Польщі і США – ДТЕК купує по 80 000 тонн на місяць, Центренерго – по 20 000. Транзит енергії територію Росії для України заблокований.

Віялові відключення електроенергії – почергові відʼєднання споживачів від мережі з метою розвантаження системи.

Нагадаємо, що в Україні продовжують зберігатися аномально низькі показники запасів вугілля на ТЕС. Станом на 3 грудня запаси на складах теплових електростанцій Центренерго залишалися удвічі нижчими від мінімально допустимого рівня.

У листопаді мери Києва і Одеси заявили, що ймовірність віялових відключень у їхніх містах дуже висока. Водночас уряд запевняє, що вимкнень електроенергії не буде.