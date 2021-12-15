Окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, два з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Поблизу Первомайського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. В напрямку Луганського окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів. Біля Пісків російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 14 грудня, у зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Заборонене Мінськими угодами озброєння ворог застосовував двічі. Внаслідок дій ворога зазнав поранення український військовий.