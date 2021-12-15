"Укрзалізниця" показала оновлену залізничну станцію "Татарів-Буковель"
"Укрзалізниця" показала оновлену залізничну станцію "Татарів-Буковель"
Фінляндія посилюється американською зброєю. Чому ж Москва мовчить?
Фінляндія посилюється американською зброєю. Чому ж Москва мовчить?
Різноманітність та інклюзія: «Секс і місто» 20 років по тому
Різноманітність та інклюзія: «Секс і місто» 20 років по тому
Меркель з травня блокувала закупівлю Україною зброї через НАТО, – Bild
Меркель з травня блокувала закупівлю Україною зброї через НАТО, – Bild
Макрон перед зустріччю із Зеленським зателефонував Путіну, щоб обговорити Україну
Макрон перед зустріччю із Зеленським зателефонував Путіну, щоб обговорити Україну
Під Радою знову зібрався мітинг ФОПів, активісти заблокували вул. Грушевського (оновлення)
Під Радою знову зібрався мітинг ФОПів, активісти заблокували вул. Грушевського (оновлення)
Родина Гогілашвілі та Левченко отримала охорону СБУ, - Bihus.Info
Родина Гогілашвілі та Левченко отримала охорону СБУ, - Bihus.Info
Розвал Боснії вже розпочався
Розвал Боснії вже розпочався
Зеленський про можливе російське вторгнення: "Українці не віддадуть своєї свободи ніколи"
Зеленський про можливе російське вторгнення: "Українці не віддадуть своєї свободи ніколи"
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед військових немає.

Окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, два з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Поблизу Первомайського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. В напрямку Луганського окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів. Біля Пісків російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 14 грудня, у зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Заборонене Мінськими угодами озброєння ворог застосовував двічі. Внаслідок дій ворога зазнав поранення український військовий.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також