Історія Бабиного Яру була б неповною без пам'яті про тих, хто рятував євреїв, - Ложкін

15 грудня стартував третій Kyiv Jewish Forum, який зібрав високих гостей з України, Ізраїлю та інших країн. Його відкрив президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу та засновник Kyiv Jewish Forum Борис Ложкін.

«Я радий вітати на полях третього KJF учасників минулих форумів та тих, хто приєднався до нашого всесвітнього дискусійного майданчика вперше», - заявив він.

Ложкін нагадав, що 30 років тому між Україною та Ізраїлем було встановлено дипломатичні відносини, проте зв'язок двох народів виходить за географічні та часові рамки цього періоду, а за останній рік сталося багато важливих подій.

«Наприкінці вересня-початку жовтня у Києві відбулися заходи, присвячені 80-м роковинам трагедії Бабиного Яру. На наш погляд, історія Бабиного Яру була б неповною, якби ми не вшанували пам'ять і тих, хто рятував євреїв. Хочу подякувати Яд Вашем за надані матеріали, які лягли в основу книги «Праведники народів світу. Україна», виданої Єврейською конфедерацією України спільно з Меморіальним Центром Голокосту Бабин Яр та Євро-Азіатським Єврейським Конгресом. У ній 2674 історії українців-Праведників», - розповів засновник Kyiv Jewish Forum.

14 травня в Україні вперше відсвяткували День праведників народів світу України. Ще однією важливою подією стало ухвалення Верховною Радою закону про запобігання та протидію антисемітизму, який зафіксував робоче визначення антисемітизму Міжнародного альянсу пам'яті жертв Голокосту (IHRA).

«В ухваленні цієї важливої дефініції величезну роль відіграла принципова позиція парламентарів та Президента Володимира Зеленського», - додав Ложкін.

Нагадаємо, перший Kyiv Jewish Forum відбувся у 2019 році, зібравши 500 гостей з різних країн. Гостями третього KJF, що проходить 15-16 грудня у форматі онлайн-конференції, стали Президент України Володимир Зеленський, Президент Ізраїлю Іцхак Герцог, міністри та експерти з різних галузей. Вони обговорять відносини українців та євреїв, проблему антисемітизму, унікальний досвід Ізраїлю як стартап-держави, а також питання культури, прогресу та демократії.

Партнерами KJF-2021 виступили Combat Antisemitism Movement, Center for Jewish Impact та Євро-Азіатський Єврейський Конгрес.

Раніше Борис Ложкін повідомляв, що у 2020 році другий Kyiv Jewish Forum зібрав аудиторію з 83 тисяч глядачів та учасників.