Лікувальне харчування: як годують пацієнтів в лікарнях і скільки це коштує?

Якщо родича поклали в державну лікарню, то треба двічі на день бігати до нього, носити судки з котлетами і банки з супами. Це в кращому випадку. Часто хворому передадуть в лікарню ковбаси з хлібом, які не надто сприятимуть одужанню. Якщо до пацієнта не приходять родичі і він не може сам збігати в магазин за ковбасою, то йому лишається тільки сподіватися на буфетницю, щоб вона поклала подвійну порцію каші. І всі сприймають таку ситуацію за норму.

Фото: надане Тетяною Коваль

Такі фото присилають пацієнти зі всієї України до громадської спілки Академія харчування пацієнтів. Ми збираємо всі ці факти і розпочинаємо переписку з медзакладом і органами контролю.

В Україні досі є лікарні, де на харчування одного пацієнта витрачають 10 гривень на день. Що в такому випадку можна запропонувати для хворої людини? Каша, суп, каша, можливо раз на місяць м’ясо як благодійна допомога від меценатів. Навіть подвійна порція таких страв за калорійністю не відповідатиме 931-му наказу МОЗ, за яким нині мають годувати пацієнтів. Хворому організму потрібен ресурс, щоб одужувати. І звісно ж є різниця – з’їсти відро каші чи збалансований обід з м’ясом та овочами.

931 наказ МОЗ мав бути перехідним документом. Так, він відводить нас від старої системи дієтстолів за Певзнером. Але маємо завищені норми за деякими продуктами, наприклад, для породіль у пологовому будинку передбачено 350 грамів хліба на добу. Вони, звісно, стільки не з’їдають, а потім не мають його де діти і годують ним голубів через вікно.

Крім того, виконувати наказ за сучасного фінансування нереально. На меню за 931 наказом необхідно витрачати щонайменше 150 гривень на денний раціон одного пацієнта.

Середня вартість, яку в Україні витрачають на харчування пацієнтів – 67 гривень на пацієнта. Не всі ці гроші підуть на продукти. У вартість входить усе: від зарплати повара до комунальних платежів за харчоблок. Цього замало, але це вже перший крок до виконання 931-го наказу.

За нинішніх реалій змінити лікарняний бюджет – це дуже складне завдання. Хоча це можливо, і в Україні є такі приклади. В Одесі на харчування одного пацієнта уже виділяють 150 гривень на день.

Але що можна змінити вже зараз, з тим фінансуванням і тим персоналом, який є?

Клієнтоорієнтований підхід. Ми можемо запропонувати обирати меню: відповідно до вподобань пацієнта, до якихось його особливостей організму чи особистих переконань. Наприклад, веганам можна замінити м’ясо на нутову котлету. І при цьому вкластися в той бюджет, який є. Також можна запропонувати пацієнтові покращене меню за доплату.

Контроль за персоналом. Із нашого досвіду: якщо встановити камери спостереження на пункті видачі їжі, порції пацієнта суттєво збільшуються. При цьому можна запровадити правило: зважувати порції перед фасуванням. Тобто не на око, кому скільки попало, а все має бути чітко.

Опитування пацієнтів. Це допомагає контролювати якість харчування.

Розумний підхід до формування меню. Навіть за 67 гривень, маючи хорошого дієтолога, повара і бажання, можна сісти і розробити максимально збалансоване і смачне меню, наскільки це можливо за такі гроші. Головне, щоб меню відповідало особливостям хвороби пацієнта.

У лікарні є два шляхи модернізації – або почати ефективно керувати власним харчоблоком, або доручити харчування пацієнтів приватній компанії, яка виграє тендер. Нині на кейтеринг перейшли 140 лікарень в Україні.

Модернізація харчоблоків проходить досить болюче, але це приносить вагомі зміни. Можу розповісти на прикладі Центрі інноваційних медичних технологій. Медзаклад розпочав співпрацю з приватною кейтеринговою компанією. Працівникам харчоблоку запропонували залишитися на роботі, тільки переоформитися в нове підприємство, але вони вирішили за краще перейти на посади санітарок.

Що змінилося? На харчоблоці зробили ремонт, запровадили порційне фасування, залишили лише дві зони видачі, а решту 7 приміщень переобладнали на кабінети. Біля кожного ліжка поставили столик і буфетниця приносить пацієнтові його їжу в спеціальному термобоксі.

Як голова спілки, що займається харчуванням пацієнтів, я досліджувала досвід лікарень у Європі. І з цього сформувала еталон, до якого хотілось би прагнути і в Україні.

Пацієнтові приносять смачний і привабливий на вигляд обід в термобоксі. У стравах є м’ясо, овочі, фрукти. Раціон розробив дієтолог для конкретної людини — з урахуванням хвороб, ваги, особливостей організму. При цьому можна вибрати не тільки стандартне меню, а й веганське, кошерне, безглютенове.

Ми порахували, скільки грошей треба виділяти на харчування пацієнтів, щоб досягти такого стандарту. 150 гривень. І це не захмарна сума для України. Згадаю ще раз Одесу, де вже є таке фінансування. Тамтешні компанії поки не застосовують такий підхід, але я вірю, що буквально за кілька років це зміниться.