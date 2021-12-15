Лікувальне харчування: як годують пацієнтів в лікарнях і скільки це коштує?

Такі фото присилають пацієнти зі всієї України до громадської спілки Академія харчування пацієнтів. Ми збираємо всі ці факти і розпочинаємо переписку з медзакладом і органами контролю.
В Україні досі є лікарні, де на харчування одного пацієнта витрачають 10 гривень на день. Що в такому випадку можна запропонувати для хворої людини? Каша, суп, каша, можливо раз на місяць м’ясо як благодійна допомога від меценатів. Навіть подвійна порція таких страв за калорійністю не відповідатиме 931-му наказу МОЗ, за яким нині мають годувати пацієнтів. Хворому організму потрібен ресурс, щоб одужувати. І звісно ж є різниця – з’їсти відро каші чи збалансований обід з м’ясом та овочами.
931 наказ МОЗ мав бути перехідним документом. Так, він відводить нас від старої системи дієтстолів за Певзнером. Але маємо завищені норми за деякими продуктами, наприклад, для породіль у пологовому будинку передбачено 350 грамів хліба на добу. Вони, звісно, стільки не з’їдають, а потім не мають його де діти і годують ним голубів через вікно.
Держава має використовувати досвід приватних лікарень у формуванні державної системи охорони здоровʼя, - Олександр Лінчевський
Крім того, виконувати наказ за сучасного фінансування нереально. На меню за 931 наказом необхідно витрачати щонайменше 150 гривень на денний раціон одного пацієнта.
Середня вартість, яку в Україні витрачають на харчування пацієнтів – 67 гривень на пацієнта. Не всі ці гроші підуть на продукти. У вартість входить усе: від зарплати повара до комунальних платежів за харчоблок. Цього замало, але це вже перший крок до виконання 931-го наказу.
За нинішніх реалій змінити лікарняний бюджет – це дуже складне завдання. Хоча це можливо, і в Україні є такі приклади. В Одесі на харчування одного пацієнта уже виділяють 150 гривень на день.
Але що можна змінити вже зараз, з тим фінансуванням і тим персоналом, який є?
Клієнтоорієнтований підхід. Ми можемо запропонувати обирати меню: відповідно до вподобань пацієнта, до якихось його особливостей організму чи особистих переконань. Наприклад, веганам можна замінити м’ясо на нутову котлету. І при цьому вкластися в той бюджет, який є. Також можна запропонувати пацієнтові покращене меню за доплату.
Контроль за персоналом. Із нашого досвіду: якщо встановити камери спостереження на пункті видачі їжі, порції пацієнта суттєво збільшуються. При цьому можна запровадити правило: зважувати порції перед фасуванням. Тобто не на око, кому скільки попало, а все має бути чітко.
Опитування пацієнтів. Це допомагає контролювати якість харчування.
Розумний підхід до формування меню. Навіть за 67 гривень, маючи хорошого дієтолога, повара і бажання, можна сісти і розробити максимально збалансоване і смачне меню, наскільки це можливо за такі гроші. Головне, щоб меню відповідало особливостям хвороби пацієнта.
У лікарні є два шляхи модернізації – або почати ефективно керувати власним харчоблоком, або доручити харчування пацієнтів приватній компанії, яка виграє тендер. Нині на кейтеринг перейшли 140 лікарень в Україні.
Модернізація харчоблоків проходить досить болюче, але це приносить вагомі зміни. Можу розповісти на прикладі Центрі інноваційних медичних технологій. Медзаклад розпочав співпрацю з приватною кейтеринговою компанією. Працівникам харчоблоку запропонували залишитися на роботі, тільки переоформитися в нове підприємство, але вони вирішили за краще перейти на посади санітарок.
Що змінилося? На харчоблоці зробили ремонт, запровадили порційне фасування, залишили лише дві зони видачі, а решту 7 приміщень переобладнали на кабінети. Біля кожного ліжка поставили столик і буфетниця приносить пацієнтові його їжу в спеціальному термобоксі.
Як голова спілки, що займається харчуванням пацієнтів, я досліджувала досвід лікарень у Європі. І з цього сформувала еталон, до якого хотілось би прагнути і в Україні.
Пацієнтові приносять смачний і привабливий на вигляд обід в термобоксі. У стравах є м’ясо, овочі, фрукти. Раціон розробив дієтолог для конкретної людини — з урахуванням хвороб, ваги, особливостей організму. При цьому можна вибрати не тільки стандартне меню, а й веганське, кошерне, безглютенове.
Ми порахували, скільки грошей треба виділяти на харчування пацієнтів, щоб досягти такого стандарту. 150 гривень. І це не захмарна сума для України. Згадаю ще раз Одесу, де вже є таке фінансування. Тамтешні компанії поки не застосовують такий підхід, але я вірю, що буквально за кілька років це зміниться.