​Помічник терориста Безлера, який катував українських військових, отримав 11 років в'язниці

Чоловіка затримали в червні минулого року в Маріуполі.

Суд ухвалив вирок - 11 років позбавлення волі бойовику російських окупаційних сил, який був помічником терориста "ДНР" Ігоря Безлера.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Встановлено, що за завданням свого ватажка чоловік здійснював відеозйомку допитів українських військових. Потім монтував і викладав вибиті "зізнання" в інтернет.

Сфабриковані ним відеоматеріали використовували представники російських спецслужб для проведення інформаційних диверсій проти України.

Під час спецоперації у червні 2020 року контррозвідники СБУ затримали зловмисника в Маріуполі. Ним виявися місцевий житель, який у 2014 році добровільно приєднався до "групи Безлера". Там його призначили "помічником" з питань пропаганди та інформаційних операцій.

Чоловік брав участь у фізичних знущаннях над заручниками бойовиків. Потерпілих незаконно утримували у приміщенні колишнього Горлівського підрозділу міліції. Наразі суд визнав його винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Як уточняє "Радіо Свобода", вирок мешканцю Маріуполя Віктору Михеду оголосив Слов'янський міськрайонний суд під головуванням судді Наталії Дюміної.

На суді обвинуваченого упізнав Василь Будик, який був у полоні у Безлера. За словами свідка, у Михеда був позивний "Йожик", він займався відеозйомкою допитів заручників, сам їх допитував та конвоював.

Михед на суді свою провину заперечував, заявляв про порушення його прав судом (йому не дали часу на підготовку до дебатів, не надали перекладача з української).

Нагадаємо, Безлер (на прізвисько "Бєс") керував горлівськими бойовиками з весни по осінь 2014 року. 1 листопада 2014 року один із ватажків бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков) повідомив, що Безлер "подав у відставку і знаходиться в запасі, на Кримському півострові". За день до цього Генеральна прокуратура України винесла Безлеру і Гіркіну підозри в умисних вбивствах і тортурах.

За даними Bellingcat, пізніше Безлер отримав новий паспорт на ім'я Ігоря Миколайовича Берегового (дата народження – 30 грудня 1965 року) і тепер живе в Сімферополі.

У серпні до суду було скеровано обвинувальний акт проти Безлера за фактом організації та вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаного із умисним вбивством.