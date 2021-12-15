Окупанти висунули заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялу обвинувачення у підриві газопроводу, - адвокат

Слідство може надіслати обвинувальний висновок до прокуратури до кінця поточного року.

Попереднє розслідування у справі про підрив газопроводу в окупованому Криму, одним із фігурантів якого є перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, завершено.

Про це у Facebook повідомив його адвокат Микола Полозов.

"Наріману висунули остаточне звинувачення", - написав Полозов на своїй сторінці у Facebook.

За даними Полозова, крім озвучених раніше звинувачень у скоєнні диверсії, контрабанді вибухового пристрою та обороті вибухових речовин, скоєних у складі організованої групи, в обвинуваченні Джелялову додали заподіяння більше 105 тис руб (приблизно $1 425) збитків республіканської компанії "Кримгазмережі", відключення від газу військової частини Берегової охорони Чорноморського флоту РФ як підрив обороноздатності РФ.

Наразі захист розпочав ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, яка, за словами Полозова, за обсягом не дуже значна. На думку адвоката, слідство може надіслати обвинувальний висновок до прокуратури до кінця поточного року.

"Коли читаєш подібні документи, на думку відразу спадають опубліковані матеріали сталінських репресій 30-х років ... Для тих, хто хоч трохи знайомий з Наріманом, відразу стає очевидно, що викладені в документі відомості є виключно фантазією силовиків. Де Наріман і де політична ненависть? Які радикальні погляди? Яке залучення до складу злочинної групи кого б там не було? Навпаки, існувала думка, що Наріман занадто м'який і займає мало не конформістську позицію щодо окупаційної влади. Але для слідства ФСБ це не має жодного значення", - написав Полозов.

Нагадаємо, 6 вересня підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джеляла на два місяці. ФСБ Росії закидає йому та ще двом кримським татарам – двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим – підрив газопроводу в селі Перевальне.

7 вересня ФСБ опублікувала відео з "зізнаннями" братів. У розмові з адвокатом Айдером Азаматовим Азіз Ахтемов розповів, що свідчення проти себе вони дали під примусом: співробітники російської спецслужби застосовували до них фізичний і моральний тиск, били і погрожували розстрілом.

28 жовтня суд продовжив арешт Джелялову до 23 січня наступного року. Рішення ухвалив суддя підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя Євген Пронін. Засідання відбувалося у закритому режимі. Адвокат Полозов заявив, що ця постанова буде оскаржена стороною захисту. Джелялова не доставили на судове засідання, оскільки він досі перебував на експертизі у психіатричній лікарні.