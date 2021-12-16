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На бульварі Шевченка в Києві вдруге за п'ять днів утворився провал

Аварія сталась через пошкодження 65-річного трубопроводу.

На бульварі Шевченка в Києві вдруге за п'ять днів утворився провал
Фото: kyivcity.gov.ua

На бульварі Шевченка в Києві вдруге за п'ять днів утворився провал дорожнього покриття.

"Під час обстеження бульвару Тараса Шевченка, 1-3, бригадою ПрАТ «АК «Київводоканал» було виявлено провал на проїжджій частині розміром 1,5 м на 1,5 м та глибиною 1,3 м – між 1 та 2 смугами, ближче до Бессарабської площі", - повідомляється на сайті Київдержадміністрації.

У зв'язку з цим рух на бульварі в напрямку Бессарабської площі обмежено, відкрита тільки одна з трьох смуг.

"Київводоканал" збирається замінити трубу, пошкодження якої призвело до утворення провалу. Залежно від масштабів робіт можливе повне перекриття проїзду.

За даними підприємства, пошкодження виникло на чавунному трубопроводі діаметром 150 мм, який був побудований ще в 1956 році. Причиною аварії є зношеність водопровідної мережі та велике навантаження на неї.

Нагадаємо, що перший провал на цьому місці утворився ввечері 12 грудня. Дорожники тоді відновили асфальтне покриття за кілька годин.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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