"Сінево" донарахували 1,1 млрд грн податків

Державна податкова служба під час планової перевірки у вересні-листопаді донарахувала компанії "Сінево Україна" майже 1,1 млрд гривень податків.

Про це повідомила пресслужба "Сінево Україна" в четвер, 16 грудня.

Компанія називає розмір донарахованих податкових зобов'язань абсурдним, необґрунтованим та безпідставним.

"Податкова служба звинувачує «Сінево Україна» у нібито ненаданні необхідних для перевірки документів, які підтверджують витрати компанії. Зі свого боку компанія «Сінево» дуже здивована таким рішенням Податкової служби та категорично не погоджується з ним. Офіційно заявляємо, що податковому органу було надано всі запитані для перевірки документи, і факти передачі цих документів були задокументовані. Тому розмір нарахованих податкових зобов’язань у 1,1 млрд грн., що складає майже 50% річного обороту компанії, є абсолютно необґрунтованим та безпідставним. Ми будемо обов‘язково оскаржувати результати перевірки у судових та інших уповноважених органах", - сказано в пресрелізі.

"Сінево" - це найбільша в Україні мережа приватних лабораторій. За оцінками компанії, вона обслуговує більше 5 млн людей щорічно.

"Сінево Україна" є частиною шведської групи Medicover, яка займається охороною здоров'я і акції якої котуються на Стокгольмській біржі.