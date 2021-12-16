Угода з приватизації "Електронмашу" не відбулася

Покупець мав сплатити до бюджету майже мільярд гривень.

Компанія "Лортен Груп", яка виграла аукціон з приватизації київського заводу "Електронмаш", не підписала договір купівлі-продажу.

Про це повідомляється на сайті Prozorro.Продажі.

Кінцевий термін для підписання угоди сплинув 13 грудня, про що наступного дня було складено відповідний акт. В системі Prozorro.Продажі аукціон вказано як такий, що не відбувся.

"Лортен груп" мала заплатити за "Електронмаш" 970 млн гривень. Власником компанії є Олег Піченевський, він родом з Нікополя Дніпропетровської області.

Фрагмент акту про непідписання договору купівлі-продажу Електронмашу

Пресслужба Фонду держмайна повідомила LB.ua, що ДП "Електронмаш" виставлять на повторний онлайн-аукціон зі стартовою ціною в розмірі 66,7 млн грн.

"Лортен груп" до нього не допустять, а уже сплачений гарантійний внесок компанії в розмірі 6,7 млн гривень перейде державі. З початку 2021 року, держава отримала таким чином понад 41 млн грн від гарантійних внесків. З урахуванням гарантійного внеску від аукціону ДП “Електронмаш”, цей показник становитиме 48 млн грн.

Держпідприємство "Електронмаш" було створено за часів СРСР на базі заводу електронних обчислювальних машин. Воно спеціалізувалося на постачанні комплектуючих і готової обчислювальної техніки та електронної продукції. Тут, зокрема, випускали персональні комп'ютери "Пошук" і "Нивка".

Підприємство також випускало прилади живлення бортових електромереж міського транспорту: тролейбусів, трамваїв, вагонів метрополітену та пасажирських вагонів залізниці, а також побутові лічильники газу, контрольно-касові апарати для підприємств торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, електронне обладнання для управління вітровими електричними установками.

Зараз його основний актив - це нерухомість, розташована на Кільцевій дорозі біля ТРЦ "Променада Парк".