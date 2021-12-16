Локалізація при публічних закупівлях продукції машинобудування запрацює вже в 2022 році, - Кисилевський

Вже з 2022 року на державних тендерах при закупівлі міського транспорту, комунальної техніки, залізничного транспорту, продукції енергетичного машинобудування та аероспейсу вимагатиметься не менше 10% української складової. Щорічно цей поріг буде збільшуватись на 5%, поки не досягне 40%. Про це повідомив народний депутат Дмитро Кисилевський, коментуючи прийняття Верховною Радою закону №3739 про локалізацію.

«Позитивними ефектом запровадження локалізації при публічних закупівлях стане створення більше 60 тисяч робочих місць на машинобудівних підприємствах, збільшення на 8% податкових надходжень та зростання ВВП на 4% в середньостроковій перспективі - відзначив Дмитро Кисилевський. - Відтепер якщо іноземна компанія захоче продати українській державі трамвай, локомотив чи турбіну, вона має забезпечити наявність місцевої складової: розгорнути в Україні виробництво або використати українські комплектуючі. Таким чином, гроші платників податків працюватимуть на створення робочих місць в Україні, а не закордоном. Ми тим самим повертаємо здоровий глузд в публічні закупівлі».

Дмитро Кисилевський підкреслив, що закон №3739 про локалізацію не розповсюджуватиметься на компанії з ЄС, США та інших країн, які підписали угоду GPA (угода СОТ про публічні закупівлі). Втім для 80% закупівель машинобудівної продукції, зокрема з Білорусі, Туреччини та Китаю, які GPA не підписали, вимога щодо локалізації діятиме.

Закон набуде чинності через 6 місяців з дня його опублікування. За цей період Кабмін має розробити підзаконні акти для його реалізації.

Також нардеп підкреслив, що локалізація є складовою пакету ініціатив, які розробляють в Комітеті ВР з питань економічного розвитку для стимулювання української промисловості.

«Маємо якнайшвидше прийняті закони, які дадуть змогу повноцінно запрацювати індустріальним паркам. Україна все ще лишається без Космічної програми і без фінансів на космос. А Експортно-кредитне агентство через незрозумілу позицію Нацбанку не може надавати промисловим підприємствам інструменти, які є звичними для ЕКА в інших країнах. Ці питання треба вирішити без зволікань, аби дати українськими промисловцям на рівних конкурувати з іноземними компаніями», - зауважив Дмитро Кисилевський.