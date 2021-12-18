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Стало відомо ім’я українського бійця, якого вбив снайпер окупантів у четвер

Хлопець службив у лавах 74 окремого розвідувального батальйону. 

У четвер, 16 грудня у зоні бойових дій на Донбасі загинув 30-річний Станіслав Запорожець з Луганської області.

Про це у соцмережі Facebook повідомив фонд “Повернись живим”.

“Родом з Луганщини, Станіслав захищав свою землю у лавах 74 окремого розвідувального батальйону. Як справжній розвідник, він лишив на загал небагато: дві фото, порожній профіль в соцмережах”, – йдеться у повідомленні.

Станіслав залишив матір та молодшого брата. 

“Ні на єдину мить не забуваймо, хто розпочав цю прокляту війну. Хто і за що вбиває українців, які постали на захист своєї країни. Полеглому ж – світла пам’ять довіку”, – додали у фонді.

Нагадаємо, 1 грудня поблизу Новотроїцького загинув солдат 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Валерій Геровкін. Його вбив ворожий снайпер.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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