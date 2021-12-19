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Українські адвокати відзначають своє професійне свято

Ефективна та дієва адвокатура є мірилом рівня демократії в державі, зазначив у привітанні президент Зеленський.

Українські адвокати відзначають своє професійне свято
Фото: НААУ

У неділю, 19 грудня в Україні адвокати святкують своє професійне свято.

День адвокатури встановлений Указом Президента від 2 грудня 2002 року, “…враховуючи важливу роль адвокатури в розбудові правової держави, захисті конституційних прав і свобод громадян”.

Адвокатів зі святом привітав президент України Володимир Зеленський.

“Ефективна та дієва адвокатура є мірилом рівня демократії в державі, її стабільності. Від небайдужості, фаховості, відповідальності правників, які обрали для себе справою життя захист прав, свобод та законних інтересів людей, великою мірою залежить дія верховенства права в Україні”, – йдеться у привітанні.

Президент подякував кожному професійному і сумлінному адвокату за відчуття відповідальності за долю держави, за майбутнє України.

“Будьте гідними свого покликання і місії, неухильно дотримуйтесь принципів гуманізму, законності та незалежності. Бажаю усім вам міцного здоров'я, миру, добробуту та професійних здобутків”, – додав Зеленський.

Адвокатів привітали і у Вищій раді правосуддя.

“Шановні колеги адвокати, прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята! У правовому полі адвокатура разом із судовою гілкою влади та органами прокуратури складають єдиний трикутник, без якого неможливо відновити справедливість та законність. Зазвичай саме адвокат першим реагує на порушення прав чи свобод громадян”, – зазначили у ВРП.

У привітанні зазначено, що “висока професійність та відданість адвокатській справі, етичні цінності й надалі сприятимуть утвердженню принципу верховенства права в нашій державі, посиленню захисту прав і свобод громадян”.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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