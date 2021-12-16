Федоров заявив, що в України хочуть купити "Дію"

"Якщо буде конкретна пропозиція від конкретної країни, ми будемо це робити".

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в України хочуть купити мобільний додаток "Дія". За його словами, пропозиції про продаж надходять "постійно".

Про це він розказав в інтерв'ю "BBC News Україна".

"Є якісь громадські організації, мета яких розвивати цифрову трансформацію в різних країнах, держави", - повідомив Федоров, говорячи про потенційних покупців.

Він вирішив поки що не називати, які саме держави зверталися до України, і наголосив, що переговори відбуваються у "фоновому режимі".

"Ми проводимо презентації, відповідаємо, ділимося досвідом. Якщо буде конкретна пропозиція від конкретної країни, і будемо розуміти, що в нас на це є час, для впровадження технологій в цих країнах, ми будемо це робити. Це бренд нашої країни. Рано чи пізно ми прийдемо до того етапу, що наш підхід до побудови цифрової держави будуть інші переймати", - розказав Федоров.

Він упевнений, що така угода рано чи пізно відбудеться, але не став оцінювати вартість можливої угоди.

"Зараз ми цим детально не займаємося. Я думаю, що цінність не тільки в технологіях - це не найголовніше. Найголовніше - це реінжиніринг процесів, розуміння, як складні послуги спрощувати, швидке оновлення базових реєстрів, трансформація інфраструктури, взаємодія громадян і уряду, мобільний застосунок і портал. Це певна екосистема. Просто взяти і продати технологію розробки Дії іншим країнам - це не дасть тієї цінності, на яку країни очікують. Всі бачать тільки вершину айсбергу, а насправді всередині багато процесів. Потрібно оновлювати інфраструктуру, будувати нові реєстри, налагоджувати взаємодію між всіма реєстрами, дбати про кібербезпеку, реінжиніринг", - пояснив він.

Нагадаємо, що "Дія" - це онлайн-портал державних послуг та мобільний застосунок з електронними документами та даними про людину з реєстрів. Її було вперше презентовано у 2019 році й офіційно запущено у 2020 році.