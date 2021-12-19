У “Борисполі” далі виявляють фальшиві сертифікати про вакцинацію

З 13 по 18 грудня на території аеропорту “Бориспіль” 45 осіб пред’явили документи про вакцинацію з ознаками підробки.

Про це повідомили у поліції Київської області.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, цього тижня Служба безпеки України ліквідувала найбільшу в Україні мережу із виготовлення фейкових COVID-сертифікатів.

Схему організували двоє мешканців Києва. За гроші ділки пропонували оформити відповідні медичні документи без фактичного проведення щеплень.

Раніше в Києві викрили поліцейського та медсестру, які заробили на підроблених ковід-сертифікатах щонайменше 1 млн грн.