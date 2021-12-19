З ранку неділі у зоні бойових дій на Донбасі – тиша

У зоні бойових дій на Донбасі сьогодні, 19 грудня окупанти ще не стріляли.

Про це повідомила пресслужба ООС.

“Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано”, – йдеться у повідомленні.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, впродовж суботи, 18 грудня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню, у половині випадків застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов повідомив, що у плані оборони України у разі вторгнення Росії вперше прописали дії для кожної інституції та структури.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що розміщення британських військових на території України для захисту її від можливої агресії Росії малоймовірне, оскільки Україна не є членом НАТО.