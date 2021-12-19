Фото: пресслужба ВР

На площі Конституції в Києві в неділю, 19 грудня, новорічними вогнями засяяла парламентська ялинка. Урочисту церемонію присвятили Дню святого Миколая.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

"Вперше за всю історію парламенту України ми започаткували нову традицію. Це відкриття парламентської ялинки", – зазначив голова ВР Руслан Стефанчук під час церемонії.

Фото: пресслужба ВР

Фото: пресслужба ВР

У заході також узяв участь перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Перед керівництвом парламенту та гостями новорічної локації виступив Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки.

Святкові вогні на новорічній ялинці запалив Святий Миколай.

Цього року 14-метрову парламентську ялинку прикрашатимуть 500 спеціальних полігональних іграшок і 10 тисяч лампочок на гірляндах. Поруч з ялинкою розміщені підсвічені 3D-фігури ялинок та оленів.

Фото: пресслужба ВР

Фото: пресслужба ВР

Нагадаємо, в грудні в Києві відкрили 14 новорічних локацій.

Урочисте відкриття головної ялинки країни на Софійській площі відбулося напередодні Дня святого Миколая – 18 грудня. Дерево заввишки 31 метр прикрасили 10-кілометровою гірляндою і 20 тисячами іграшок.