На Київщині завтра стрімко похолодає

У понеділок, 20 грудня Україні прогнозують невеликий сніг, Київщині – стрімке зниження температури після 17:00.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
На південному сході вночі помірний, вдень – невеликий сніг з дощем; вдень у південних областях без істотних опадів.
На дорогах більшості областей ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.
Температура протягом доби від 1° тепла до 4° морозу; у південній частині вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла;
У Карпатах сніг, вночі та вдень 4-9° морозу.
У Київській області температура протягом доби 0-3° морозу.
“Стрімке зниження температури розпочнеться завтра після 17-ї години, і падатиме приблизно на 1° кожні дві-три години, так, у вівторок позначки термометрів опустяться до 7-9° морозу”, – йдеться у повідомленні.