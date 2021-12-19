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На Київщині завтра стрімко похолодає

Температура протягом доби від 1° тепла до 4° морозу.

На Київщині завтра стрімко похолодає
Фото: facebook.com/UkrHMC

У понеділок, 20 грудня Україні прогнозують невеликий сніг, Київщині – стрімке зниження температури після 17:00.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На південному сході вночі помірний, вдень – невеликий сніг з дощем; вдень у південних областях без істотних опадів.

На дорогах більшості областей ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.

Температура протягом доби від 1° тепла до 4° морозу; у південній частині вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла;

У Карпатах сніг, вночі та вдень 4-9° морозу.

У Київській області температура протягом доби 0-3° морозу.

“Стрімке зниження температури розпочнеться завтра після 17-ї години, і падатиме приблизно на 1° кожні дві-три години, так, у вівторок позначки термометрів опустяться до 7-9° морозу”, – йдеться у повідомленні.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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