Сьогодні, 19 грудня, близько 17:00 на Театральній площі в центрі Маріуполя впала головна міська ялинка.

Фото: 0629.com.ua

За словами очевидців, це сталося через сильний вітер, повідомляє місцеве видання місцеве видання 0629.

Момент падіння ялинки зафіксувала камера відеоспостереження "Формат".

Очевидці розповіли, що впала верхівка ялинки, при цьому вона продовжувала світитися.

Фото: 0629.com.ua

"На щастя, ніхто не постраждав. Проте деякі городяни, які гуляли поблизу, почали красти ялинкові прикраси", – повідомляє видання.

Попередньо відомо, що зламалася конструкція ялинки. Для демонтажу конструкції приїхав автокран, але у водія виникли труднощі із паркуванням на площі.

О 18.00 на Театральну площу прибула спеціальна комісія, яка має встановити причину інциденту.

Фото: 0629.com.ua

Фото: 0629.com.ua

Головну ялинку Маріуполя почали встановлювати 11 грудня. Новорічні вогні на ній запалили у ніч на 19 грудня.

Раніше повідомляли, що у селищі Романів Житомирської області новорічна ялинка під час встановлення впала разом із людиною на верхівці. Чоловіка врятувала страховка, але він подряпав обличчя і отримав забій.