ДБР намагалося вручити повістку Порошенку, але він сів в авто та поїхав
ДБР намагалося вручити повістку Порошенку, але він сів в авто та поїхав
Євген Клопотенко: «Мене хейтять люди, які вважають, що я не вмію готувати і є просто чуваком з телека»
Євген Клопотенко: «Мене хейтять люди, які вважають, що я не вмію готувати і є просто чуваком з телека»
Прикордонники “завернули” у Борисполі російську акторку, яка прилетіла на зйомки
Прикордонники “завернули” у Борисполі російську акторку, яка прилетіла на зйомки
Вас вітає «Гастрономія»!
Вас вітає «Гастрономія»!
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дикі вимоги Росії. Коли Москва сама себе переграла
Дикі вимоги Росії. Коли Москва сама себе переграла
Головний архітектор Києва: «Люди постійно проти нової забудови, бо не розуміють і не знають, що насправді будуватимуть поруч»
Головний архітектор Києва: «Люди постійно проти нової забудови, бо не розуміють і не знають, що насправді будуватимуть поруч»
Ексголову Дніпропетровської облради підозрюють у зловживанні владою та погрозі вбивством
Ексголову Дніпропетровської облради підозрюють у зловживанні владою та погрозі вбивством
Хто насправді править Китаєм. Усе про комуністичну еліту КНР
Хто насправді править Китаєм. Усе про комуністичну еліту КНР
ГоловнаСуспільствоПодії

У центрі Маріуполя впала новорічна ялинка

Обійшлося без постраждалих.

Сьогодні, 19 грудня, близько 17:00 на Театральній площі в центрі Маріуполя впала головна міська ялинка.

Фото: 0629.com.ua

За словами очевидців, це сталося через сильний вітер, повідомляє місцеве видання місцеве видання 0629.

Момент падіння ялинки зафіксувала камера відеоспостереження "Формат".

Очевидці розповіли, що впала верхівка ялинки, при цьому вона продовжувала світитися.

Фото: 0629.com.ua

"На щастя, ніхто не постраждав. Проте деякі городяни, які гуляли поблизу, почали красти ялинкові прикраси", – повідомляє видання.

Попередньо відомо, що зламалася конструкція ялинки. Для демонтажу конструкції приїхав автокран, але у водія виникли труднощі із паркуванням на площі.

О 18.00 на Театральну площу прибула спеціальна комісія, яка має встановити причину інциденту.

Фото: 0629.com.ua

Фото: 0629.com.ua

Головну ялинку Маріуполя почали встановлювати 11 грудня. Новорічні вогні на ній запалили у ніч на 19 грудня.

Раніше повідомляли, що у селищі Романів Житомирської області новорічна ялинка під час встановлення впала разом із людиною на верхівці. Чоловіка врятувала страховка, але він подряпав обличчя і отримав забій.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також