Зеленський очолює і рейтинг, і антирейтинг кандидатів у президенти, – SOCIS

16,7% опитаних віддали б свої голоси за чинного президента, водночас 32,4% не зробили б цього за жодних обставин.

Володимир Зеленський очолює і рейтинг, і антирейтинг кандидатів у президенти згідно з результатами опитування SOCIS. За нього проголосували б 16,7% учасників опитування, якби вибори відбулися наступної неділі.

Пʼятий президент Петро Порошенко отримав би 12,3%, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 8,6%, Юрій Бойко з ОПЗЖ – 7,9%, Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,1%, Дмитро Разумков – 4,9%.

Фото: SOCIS

Євген Мураєв і Володимир Гройсман мали б по 4,3%, Віктор Медведчук – 1,4%, інші кандидати – менше відсотка.

У відповіді на питання, за кого з кандидатів у президенти респонденти б не голосували за жодних обставин, лідирує Зеленський із 32,4%.

Фото: SOCIS

Другий – Порошенко з 28,2%, потім Бойко з 23%, Медведчук з 19,8%, Тимошенко з 16,7% Олег Ляшко з 15,4%, Мураєв з 14,5%,Тягнибок із 12,6%, Рудик із 9,2%, Разумков із 8,9% і Смешко з 8,6%.

Дослідження проводили 11-16 грудня на всіх території України, крім тимчасово окупованої. Було опитано 2000 респондентів методом телефонного інтервʼю з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки(довірчий інтервал):+/-2,4%n.

Нагадаємо, в листопаді цього року Зеленський вперше після обрання президентом очолив антирейтинг кандидатів у президенти. Понад 31% опитаних відповіли, що не проголосують за нього за жодних обставин.