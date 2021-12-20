"Євросолідарність" має підтримку 12,3%, "Слуга народу" – 12,1%, – SOCIS

Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, партія "Євросолідарність" отримала би 12,3%, "Слуга народу" – 12,1%.

Про це йдеться в результатах опитування SOCIS, проведених 11-16 грудня.

"Батьківщина" одержала б 8,3%, ОПЗЖ – 7,8%, гіпотетична партія Дмитра Разумкова – 5,5%. "Силу і честь" готові підтримати 4,2%, "Свободу" – 3,6%, "Наші" – 3,6%, "Українську стратегію Гройсмана" – 3,5%, інші – менше 2%.

В опитуванні взяли участь 2000 респондентів по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій. Метод дослідження – телефонне інтервʼю з використанням планшетів. Похибка – +-2,4%.

Нагадаємо, в опитуванні КМІС перемогу на найближчих парламентських виборах могли б отримати партії "Європейська солідарність" або "Слуга народу", рейтинги яких знаходяться приблизно на одному рівні.