58% квот на каналі "Рада" належать фракції "Слуга народу"

Домовленості про перенесення студії каналу "Рада" з другого поверху парламенту в інше місце не було, але було таке побажання.

Технічний персонал телеканалу вивчає це питання, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі журналістам.

Він також сказав, що з урахуванням переформатування каналу пропрацьовують наповнення ефірів.

"Наприклад, казали про квотний принцип. 58% має бути представленість "Слуги народу", і далі там (залежно від представленості політсили в Раді. – Ред.)", – пояснив він.

Нардеп закликав очільників інших фракцій та груп домовитися щодо квотного представництва на телеканалі "Рада".

Пропонується щоденне або щотижневе квотування на висвітлювання депутатів різних фракцій і груп. Арахамія зазначив, що також має бути висвітлювання комітетів, але не в форматі прямих трансляцій.

Після запуску оновленого каналу "Рада" довкола нього виникло одразу кілька скандалів. Зокрема, журналісти і депутати скаржилися, що студія каналу на 2 поверсі перешкоджає пересуванню. Також опозиція заявила, що фінансування телеканалу може бути спрямовано поза системою Prozorro.

Учора Петро Порошенко увірався в прямий ефір каналу і заявив, що гроші платників податків витрачаються незаконно.

У скандал втрапив і ведучий каналу, політтехнолог Петров. Він в ефірі "Ради" назвав поведінку ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель "свинством", за що потім вибачався в ефірі телеканалу.