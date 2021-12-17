"Це крута реформа. Соромно, що ми в цьому році не змогли хоча б почати цей процес".

Голова фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що парламент на початку 2022 року повинен розглянути закон про запуск накопичувальної пенсійної системи.

Про це він сказав журналістам в кулуарах парламенту в п'ятницю, 17 грудня.

"Це крута реформа. Мені дуже соромно, що ми в цьому році не змогли хоча б почати цей процес. Там комплекс з шести законів. Ну, будемо займатися цим в січні", - сказав він.

Арахамія навів приклад, як працює накопичувальна пенсійна система у Америці.

"Я у 2004 році працював у США. Коли я вперше прийшов на роботу, мені кажуть: "Ось твій пенсійний рахунок, скільки будеш скидати?" Я питаю: "А як це працює?" Відповідають: "От скільки ти скинув, роботодавець має подвоїти цю суму". У вас є таке природнє бажання спочатку взяти із роботодавця якомога більше. Але від себе теж треба "відщипнути". Кожного місяця ви можете це змінювати. Фактично потім іде такий в реальному часі розрахунок, залежно від ваших вкладів, скільки отримуватимете у майбутньому, коли вийдете на пенсію. У США, до речі, ці кошти можна інвестувати у нерухомість, акції і таке інше", - розказав він.

Також Арахамія розказав, що в лютому буде презентовано проєкт масштабної податкової реформи, а голосувати за неї будуть, орієнтовно, в березні.

Крім того, одне з перших завдань Ради на наступний рік - ухвалення законопроєктів президента про економічний паспорт українця.

Нагадаємо, що українське законодавство передбачає два рівні державного пенсійного забезпечення: солідарну систему (працюючі забезпечують пенсіонерів) і накопичувальну (обов'язкові відрахування собі на пенсію). Зараз діє тільки солідарна система, але Пенсійний фонд має хронічний дефіцит, який доводиться закривати з державного бюджету.

Накопичувальну систему спочатку планували ввести з 2013 року, але постійно відкладали.