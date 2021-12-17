Ірану встановили дедлайн для переговорів про компенсації сім’ям жертв авіакатастрофи літака МАУ

Україна, Великобританія, Канада та Швеція закликали Іран почати переговори про виплату компенсацій за збитий у 2020 році літак МАУ. В іншому випадку це питання буде вирішувати в рамках міжнародного права.

Про це повідомляється в спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, до якої входять представники чотирьох країн.

"Іранська сторона має до 5 січня 2022 року підтвердити свою готовність брати участь у переговорах з Координаційною групою, після чого нам доведеться дійти висновку, що подальші спроби домовитися про відшкодування з Іраном марні. Координаційній групі доведеться серйозно розглянути інші шляхи вирішення цього питання в рамках міжнародного права", - сказано в заяві.

Нагадаємо, літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу (у тому числі 55 громадян Канади та 30 постійних мешканців країни).

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину.

У березні 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо катастрофи. Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт". У МЗС на це відповіли, що остаточний звіт Ірану - це спроба приховати істинні причини його збиття.