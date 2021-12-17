НАТО закликало Росію до деескалації і попередило про високу ціну нападу на Україну

Альянс заявив, що його відносини з Україною Росії не стосуються.

Північноатлантична рада, яка є основним органом ухвалення політичних рішень НАТО, закликала Росію до деескалації.

У її заяві сказано, що країни НАТО серйозно стурбовані значним, неспровокованим та невиправданим нарощуванням російської армії на кордонах з Україною.

Ми відкидаємо неправдиві російські заяви про провокації з боку України і НАТО. Ми закликаємо Росію до негайної деескалації з використанням дипломатичних каналів та дотриманням міжнародних зобов'язань щодо прозорості військової діяльності", - заявили в НАТО.

В альянсі заявили, що будуть вживати всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки та оборони всіх членів НАТО.

Україна не є членом НАТО і не може розраховувати на його захист. Тим не менше, Північноатлантична рада попередила, що "будь-яка подальша агресія проти України матиме значні наслідки та високу ціну".

"Ми вчергове підтверджуємо нашу підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів і закликаємо Росію вивести свої війська з України", - сказано в заяві.

Альянс також підтвердив, що відносини між НАТО і Україною - це питання лише 30 країн НАТО та України.

НАТО запевнило Росію в готовності до змістовного діалогу з питань європейської безпеки.

Нагадаємо, що Росія вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про вступ України та Грузії до альянсу.

В іншому разі Росія не виключає повторення ситуації 2008 року, коли відбулося вторгнення до Грузії та окупація частини її території.