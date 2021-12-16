У Раді створили робочу групу з напрацювання змін до Конституції щодо децентралізації

Свої пропозиції вона має підготувати до березня наступного року.

У Верховній Раді створили міжкомітетську робочі групу для підготовки законодавчих пропозицій змін до Конституції щодо децентралізації.

Розпорядження вже підписано головою Верховної Ради, йдеться на сайті парламенту.

Робоча група буде діяти на базі Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та Комітету з питань правової політики. Її очолив перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

Оган працюватиме над оновленням Конституції в частині місцевого самоврядування та організації адміністративно-територіального устрою відповідно до вимог Європейської хартії місцевого самоврядування. Ключовими питаннями є статус самоврядування на субрегіональному рівні та формування нагляду, призначення та діяльність префектів.

"Робота в робочій групі – це логічне продовження напрацювання змін до Конституції в частині децентралізації. Ми завершили консультації напрацювань з органами місцевого самоврядування, з усіма профільними асоціаціями, і тепер справа за Парламентом. Завершення децентралізації має підсилити гарантії спроможності громад та вирішити ті проблеми, які турбують кожну людину – послуги та можливості. Водночас має бути баланс прав і відповідальності місцевої влади", – заявив Олександр Корнієнко.

Члени робочої групи мають підготувати пропозиції до 1 березня 2022 року.

Нагадаємо, в лютому президент закликав Верховну Раду ухвалити зміни в Конституцію в частині децентралізації. У листопаді Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що у грудні буде опубліковано новий законопроєкт зі змінами до Конституції в частині децентралізації.

У 2015 році ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації призвели до людських жертв біля Верховної Ради – і процес зупинився після першого читання.

У грудні 2019 року президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду правки до Конституції в частині децентралізації влади (законопроєкт 2598). Законопроєкт розкритикували як українські експерти, так і західні партнери, і вже в січні Зеленський відкликав його.

Для внесення змін до Основного закону необхідні два голосування 226 голосами та рішення 300 голосами – конституційною більшістю – для остаточного ухвалення.