Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що керівники фракцій та спікер парламенту домовилися повернути старий формат телеканалу "Рада".

Про це вона сказала журналістам в кулуарах Верховної Ради в четвер.

"Канал Рада - це канал, який мусить виконувати єдину функцію - в прямому ефірі доносити трансляції засідання Верховної Ради, засідання комітетів, брифінги депутатів і голів фракцій. Це функція каналу "Рада". Тому зараз на погоджувальній раді, де були лідери фракцій прийнято рішення повернутися до того формату трансляцій, який насправді давав можливість висловитися всім фракціям, всім депутатам, і повернутися до спеціального формату роботи тільки з прямими трансляціями", - сказала Тимошенко.

Нагадаємо, що напередодні в кулуарах Верховної Ради з'явилася нова студія телеканалу "Рада", а серед його ведучих з'явилися журналісти, які раніше працювали на "112 Україна", ZIK та "Ісландії". Креативним директором мовника став Олексій Семенов, а шеф-редакторкою – Наталія Яструбенко.

"Рада" вийшла в ефір в оновленому форматі у середу, 15 грудня.

Віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко повідомив, що на оновлення телеканалу "Рада" до кінця року виділять до 15 млн гривень. За його словами, представництво "Слуги народу" та опозиції на оновленому каналі "Рада" буде квотним.