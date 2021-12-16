Порошенко: витрачати 1,5 мільярди бюджетних коштів на боротьбу з опозицією, коли ворог стоїть на кордонах – злочин

Він вважає, що влада намагається коштом платників податків врятувати власний рейтинг після численних скандалів.

Пʼятий президент, лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко вважає, що влада витрачає півтора мільярда гривень на створення в обхід законів України власного пропагандистського медіахолдингу у той час, коли критично недофінансована армія, а росіяни нарощують ескалацію на кордоні.

Про це він заявив журналістам у Верховній Раді, передає пресслужба "ЄС". Він наголосив, що в ефірі "переформатованого" телеканалу "Рада" за кошти платників податків "паплюжать парламентську опозицію та міжнародних партнерів України."

"Три роки не підвищується грошове забезпечення в армії, бо «немає грошей». Зірвані тендери на закупівлю пального, бронежилетів, медичного, харчового забезпечення. Кажуть – нема грошей", – нагадав Порошенко.

Він вважає, що подібні кошти мають проходити через сесійну залу на затвердження кошторису.

"Витрачати більше мільярда на російськомовний телеканал ДОМ, який був передбачений для того, щоб мовити на окуповані території. Замість цього в порушення закону про мову, закону про телебачення російськомовний проросійський контент розповсюджувати на всю територію України – це божевілля", – вважає Порошенко.

Він вважає, що влада намагається коштом платників податків врятувати власний рейтинг після численних скандалів.

"У цих умовах півтора мільярда витрачати без тендерів Прозорро, не покривши першочергові витрати, коли ворог стоїть біля наших кордонів, витрачати на те, щоб боротися з опозицією. І в такий спосіб намагатися хоч якось утримати свій рейтинг, зруйнований всялікими «Гогілашвілі», «друзями президента», чи через ці польоти, через офшори Pandora Papers, чи через «вагнергейт». І ми зараз знаємо вже механізм злиття інформації. Намагатися переключити увагу – це злочин", – наголошує Порошенко.