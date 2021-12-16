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"Слуги народу" можуть зірвати внесення змін до бюджету для виплати заборгованості шахтарям, - Тимошенко

Кілька депутатів відкликали свої підписи.

"Слуги народу" можуть зірвати внесення змін до бюджету для виплати заборгованості шахтарям, - Тимошенко
Фото: ba.org.ua

«Батьківщина» ініціювала проведення позачергового засідання Верховної Ради для вирішення питання ФОПів, але засідання може не відюбутися через депутатів зі "Слуги народу". Про це під час брифінгу розповіла голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Їх проігнорували «слуги народу», Кабмін, вся влада. Тому ми, опозиційні сили, зібрали всі необхідні підписи для того, щоб сьогодні провести позачергове засідання та ухвалити ті закони, які потрібні малим підприємцям, щоб з 1 січня вони не втратили свої робочі місця. Однак під тиском влади декілька депутатів відкликали свої підписи, щоб зірвати проведення засідання. Ось як сьогодні працюють «слуги народу», які перетворилися на ворогів народу, і це продовжується по багатьох напрямах», – обурилася Юлія Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» наголосила, що влада ігнорує не тільки ФОПів, але й делегацію шахтарів, яка приїхала сьогодні під стіни Верховної Ради просити повернути їм заборгованість з заробітної плати.

«Їм заборгували 1 мільярд 800 мільйонів гривень заробітної плати, і ми добилися, що сьогодні буде позачергове засідання, щоб ухвалити зміни до бюджету і погасити заборгованість. Однак чи повернуть шахтарям кошти та чи ухвалять потрібні ФОПам закони, залежить від того, чи будуть присутні «слуги народ» в залі, чи дадуть вони свої голоси, тому що у них абсолютна більшість. Стежте за цим і робіть свої висновки. Треба продовжувати боротьбу і владу цю змінювати – і якомога швидше!» – переконана Юлія Тимошенко.

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