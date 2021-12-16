Росія провела військові навчання в окупованому Криму

Росія провела в окупованому Криму навчання зі знищення морської навчальної цілі у Чорному морі. У маневрах взяли участь винищувачі і бомбардувальники морської авіації, а також розрахунки берегового протикорабельного ракетного комплексу (БПКРК) "Бастіон".

Про це повідомляє Міністерство оборони РФ.

За задумом навчання, в акваторії Чорного моря знайшли надводний корабель умовного противника з групою диверсантів на борту. У ролі корабля умовного супротивника виступав екіпаж сторожового корабля "Ладний".

Для виконання завдання з комбінованого знищення цілі у повітря було піднято чергову групу літаків зі складу морської авіації та ППО ЧФ, а розрахунки БПКРК "Бастіон", дислоковані на території окупованого Криму, здійснили марш у позиційний район та приготували ракетні комплекси до застосування.

На першому етапі навчання екіпажі багатоцільових винищувачів Су-30СМ та фронтових бомбардувальників Су-24М відпрацювали захід на бойовий курс із нанесенням навчальних ракетних та бомбових ударів по надводній цілі. На другому етапі розрахунки комплексу "Бастіон" взяли корабель супротивника в супровід, привели установку до бою та відпрацювали алгоритм дій щодо завдання ракетних ударів по умовній цілі методом електронних пусків.

У навчанні брали участь понад 200 військовослужбовців, 4 літаки Су-30СМ, 2 літаки Су-24М та дивізіон БПКРК "Бастион" зі складу ракетно-артилерійського з'єднання ЧФ.

Нагадаємо, вчора на Луганщині в рамках тренувань з бойової підготовки проведено чергові практичні навчання одного із загальновійськових резервів. До даного практичного заходу були залучені десятки військовослужбовців та понад 30 одиниць військової та спеціальної техніки.