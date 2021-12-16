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Росія провела військові навчання в окупованому Криму

У навчанні брали участь понад 200 військовослужбовців, 4 літаки Су-30СМ, 2 літаки Су-24М та дивізіон БПКРК "Бастион".

Росія провела військові навчання в окупованому Криму
Фото: function.mil.ru

Росія провела в окупованому Криму навчання зі знищення морської навчальної цілі у Чорному морі. У маневрах взяли участь винищувачі і бомбардувальники морської авіації, а також розрахунки берегового протикорабельного ракетного комплексу (БПКРК) "Бастіон".

Про це повідомляє Міністерство оборони РФ.

За задумом навчання, в акваторії Чорного моря знайшли надводний корабель умовного противника з групою диверсантів на борту. У ролі корабля умовного супротивника виступав екіпаж сторожового корабля "Ладний".

Для виконання завдання з комбінованого знищення цілі у повітря було піднято чергову групу літаків зі складу морської авіації та ППО ЧФ, а розрахунки БПКРК "Бастіон", дислоковані на території окупованого Криму, здійснили марш у позиційний район та приготували ракетні комплекси до застосування.

На першому етапі навчання екіпажі багатоцільових винищувачів Су-30СМ та фронтових бомбардувальників Су-24М відпрацювали захід на бойовий курс із нанесенням навчальних ракетних та бомбових ударів по надводній цілі. На другому етапі розрахунки комплексу "Бастіон" взяли корабель супротивника в супровід, привели установку до бою та відпрацювали алгоритм дій щодо завдання ракетних ударів по умовній цілі методом електронних пусків.

У навчанні брали участь понад 200 військовослужбовців, 4 літаки Су-30СМ, 2 літаки Су-24М та дивізіон БПКРК "Бастион" зі складу ракетно-артилерійського з'єднання ЧФ.

Нагадаємо, вчора на Луганщині в рамках тренувань з бойової підготовки проведено чергові практичні навчання одного із загальновійськових резервів. До даного практичного заходу були залучені десятки військовослужбовців та понад 30 одиниць військової та спеціальної техніки.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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