"Слуга народу" не буде голосувати за законопроєкт щодо ФОПів на позачерговому засіданні, – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що сьогодні на позачерговому засіданні щодо відтермінування обовʼязкового використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців за законопроєкт може не набратися необхідна кількість голосів.

Про це він повідомив журналістам у кулуарах парламенту.

"Зібрали, будуть голосувати, але я думаю, що ми не будемо голосувати, що не буде достатньо голосів. Чому? Я вам поясню. Ми почули їх і змінили законопроєкт у багатьох місцях. Але ризикові групи, підакцизні групи потрібно робити. Зараз рекордні обсяги тіньового ринку", – зазначив він.

Арахамія додав, що інколи і великі ритейлери маскуються під маленький бізнес, через що виникають маніпуляції із оподаткуванням.

"Тому ці зміни, які ми проголосували, дозволять відокремити, а потім для маленьких послабляти. Моя думка така – якщо ти маленький, треба надати тобі максимальну можливість дихати, розвиватись, щоб ти перейшов у середній", – зазначив він.

Раніше нардеп "Слуги народу" Олександр Качура оприлюднив у Telegram підписане головою парламенту розпорядження щодо скликання позачергового засідання у звʼязку з вимогою 155 народних депутатів.

Єдине питання для розгляду на ньому – законопроєкт 6376 про внесення змін до Податкового кодексу щодо відтермінуваннчя строків розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку.

За ухвалення цього документу тривалий час мітингують ФОПи, зокрема і сьогодні вранці.

Нагадаємо, що у грудні минулого року Верховна Рада ухвалила в першому читанні та в цілому компромісний законопроєкт про відтермінування введення касових апаратів для ФОП. Згідно з ним введення касових апаратів для неризикових груп було відтерміновано до 2022 року. Тоді влада говорила, що це останнє відтермінування.