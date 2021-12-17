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Арахамія: влада шукатиме "креативне рішення" для стримування цін на газ

Ринкова ціна газу в кілька разів вища, ніж тарифи для населення.

Голова фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що влада шукатиме якесь "креативне рішення", щоб не допустити суттєвого зростання цін на газ після завершення дії річних тарифів.

Про це він сказав журналістам в кулуарах парламенту в п'ятницю, 17 грудня.

"Коли ми разом з президентом фактично примусили весь ринок перейти на річний пакет, це був дуже крутий хід. Зараз потрібно знайти такий самий креативний хід, який дозволить людям не платити більше. Це потрібно попрацювати в великому штабі, підключити спеціалістів. Тому що ціна... Росія просто шантажує Європу через "Північний потік - 2", фактично вимагає, щоб надали всі ліцензії на "Північний потік - 2", щоб він запрацював", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, що через холодну погоду зимою 2021 року Кабінет міністрів був змушений на два місяці обмежити вартість газу на роздрібному ринку. З лютого по квітень газопостачальним компаніям заборонили продавати його дорожче 6,99 грн за кубометр. В уряді говорили, що якби цього не зробили, тарифи могли б підскочити до 12 гривень за кубометр.

Щоб уникнути повторення такої ситуації наступної зими, влада вирішила запровадити річні тарифи, які діють з 1 травня за замовчуванням. Більшість великих газопостачальних компаній встановили ціну на рівні близько 8 гривень за кубометр, а загалом розмір річного тарифу у різних постачальників коливається від 7,80 гривні до 13,50 гривні.

Зараз ринкова вартість газу в кілька разів вища, ніж за річним тарифом.

Чинна базова річна пропозиція діятиме до кінця квітня 2022 року.  

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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