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Курс турецької валюти вперше впав до 16 лір за долар

З початку року курс долара до ліри виріс у два рази.

Фото: EPA/UPG

Курс турецької валюти в п'ятницю вперше впав до 16 лір за долар, після того як центральний банк Туреччини вчергове зменшив облікову ставку, незважаючи на рекордно високу інфляцію.

Про це свідчать дані Investing.com.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступає проти високих відсоткових ставок. На його думку, їх зменшення стимулюватиме зростання економіки, експорту та кредитування.

Під його впливом центральний банк Туреччини з вересня зменшив ключову ставку з 19% до 14%.

Такий підхід суперечить загальносвітовим тенденціям. Центральні банки більшості країн світу, навпаки, піднімають ставки та роблять свою політику більш жорсткою. Для прикладу, Національний банк України в 2021 році п'ять разів піднімав облікову ставку і готовий робити це надалі.

Темпи інфляції в Туреччині прискорились до 21% при цільовому рівні 5%.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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