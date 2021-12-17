Курс турецької валюти вперше впав до 16 лір за долар

З початку року курс долара до ліри виріс у два рази.

Фото: EPA/UPG

Курс турецької валюти в п'ятницю вперше впав до 16 лір за долар, після того як центральний банк Туреччини вчергове зменшив облікову ставку, незважаючи на рекордно високу інфляцію.

Про це свідчать дані Investing.com.

Ліра за рік втратила половину своєї вартості

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступає проти високих відсоткових ставок. На його думку, їх зменшення стимулюватиме зростання економіки, експорту та кредитування.

Під його впливом центральний банк Туреччини з вересня зменшив ключову ставку з 19% до 14%.

Такий підхід суперечить загальносвітовим тенденціям. Центральні банки більшості країн світу, навпаки, піднімають ставки та роблять свою політику більш жорсткою. Для прикладу, Національний банк України в 2021 році п'ять разів піднімав облікову ставку і готовий робити це надалі.

Темпи інфляції в Туреччині прискорились до 21% при цільовому рівні 5%.