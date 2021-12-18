Facebook заблокував сторінку Геращенко. Вона вважає, що через критику каналу "Рада"

Соціальна мережа Facebook заблокувала сторінку співголови фракції «Європейська Солідарність» Ірини Геращенко.

Про це повідомляє сайт Євросолідарності.

Як наголошує Геращенко, це спланована атака ботів, організована Офісом президента через критичні дописи про владу. Це – перший прецедент блокування сторінки керівника фракції українського парламенту.

“Ви будете сміятися, але мені заблокували Facebook. Вперше за 15 років, з часів існування моєї сторінки в соцмережах. Трапилося це після моєї нищівної критики слуг і корупційних обородук навколо телеканалів РАДА і ДОМ”, – повідомила Геращенко.

Вона зазначила, що це – спланована атака Банкової з її мережею ботів і тролів, позитивних блогерів і заангажованих експертів, реакція на її проактивну опозиційну позицію, в тому числі в соцмережах.

«Блокування моєї сторінки в фб відбувається на фоні чергової атаки на лідера опозиції Петра Порошенка, якому Зеленський намається вручити чергову повістку», – зауважила Ірина Геращенко.

«Що ж, пишемо скаргу в офіс Facebook і продовжуємо говорити правду. В Телеграмі і інстраграмі», – додала співголова фракції.

Як раніше повідомила Геращенко, телеканал РАДА готується до нового розпилу мільйонів державних коштів. «Телеканал РАДА дрібненькими літерами на своєму сайті оголосив про черговий творчий конкурс з 15 грудня 2021 року по 21 грудня 2021. Зверніть увагу, що на самому «оновленому» телеканалі про це ані слова за всі ці дні не прозвучало. Попередній відбір проєктів відбудеться на четвертий робочий день наступного робочого після закінчення строку подання проєктів», – зазначила Геращенко.

Народна депутатка повідомила, що «вже наступного понеділка, 20 грудня, Банкова руками керівництва ВР і Штучного Апарату розпиляє чергові мільйони!». «Вже офіційно закріпить в ефірі позитивних блогерів під різними прізвищами. А 30 грудня відбудеться презентація цих проєктів», – повідомила нардеп.