Зеленський запросив лідерів ЄС та G7 в Україну

Співрозмовники підбили зовнішньополітичні підсумки року та окреслили завдання на майбутнє.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з послами "Групи семи" (G7) та Європейського Союзу в Україні.

Про це повідомила пресслужба Офіса президента.

Зазначається, що співрозмовники підбили зовнішньополітичні підсумки року та окреслили завдання на майбутнє.

"Ми запустили Кримську платформу. Провели результативний саміт Україна – ЄС. Україна продовжить розвивати відносини з ЄС і НАТО, наповнювати новими, конкретними проектами і змістами співпрацю з ключовими партнерами. Ми зміцнюватимемо оборонні спроможності, будемо впроваджувати зміни в нашій країні, модернізувати економіку", – наголосив Зеленський.

Він також розповів учасникам зустрічі про важливі кроки на шляху перетворень в Україні, зокрема - про перебіг реформ.

"Ми розблокували судову реформу. Запустили надважливий процес деолігархізації", – зазначив Зеленський.

Фото: president.gov.ua

Окрему увагу учасники заходу приділили обговоренню безпекової ситуації на кордонах України та процесу мирного врегулювання на Донбасі. Зеленський, зокрема, наголосив на важливості активізації роботи всіх переговорних форматів для деескалації ситуації.

Президент подякував міжнародним партнерам за підтримку й допомогу України та запросив лідерів країн G7 та Європейського Союзу відвідати Україну.

"Чекаю всіх лідерів ваших країн наступного року в Україні", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 12 грудня посли країн "великої сімки" (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) за підсумками зустрічі у Ліверпулі оприлюднили спільну заяву. У документі, серед іншого, сказано, що військова агресія Росії проти України матиме величезні наслідки і дорого обійдеться Москві.