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Створення районних рад у Києві підтримують дві третини мешканців столиці, – опитування

65% респондентів дали стверджувальну відповідь.

Створення в Києві районних рад підтримують 65% киян. Про це стало відомо з результатів соціологічного опитування «Суспільно-політичні настрої киян», яке проводилося 10-12 грудня соціологічною групою «Рейтинг». 

Відповідаючи на запитання «Чи підтримуєте ви запровадження районних рад у Києві», 65% респондентів дали стверджувальну відповідь. 23% заявили, що не підтримують таку ідею. А 12% не змогли відповісти.

В опитуванні групи «Рейтинг» на тему «Суспільно-політичні симпатії киян», яке проводилося з 10 до 12 грудня, взяли участь 2000 мешканців столиці старше 18 років. Опитування проводилося у вигляді телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (методом CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Статистична похибка не перевищує 2,2%. 

Як відомо, районні в місті Києві ради існували до 2010 року, після чого були ліквідовані. У жовтні цього року мер Києва Віталій Кличко ініціював розгляд Київрадою питання про створення у столиці районних рад. Повернення райрад – це європейський шлях розвитку столиці, на противагу спробам згорнути децентралізацію, наголосив він. 

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