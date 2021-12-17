ДСНС замовила в "Антонова" пожежний літак Ан-32П

Спеціальний авіаційний загін оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС і завод "Антонов" у п'ятницю, 17 грудня, підписали контракт на виготовлення пожежного літака Ан-32П.

Церемонія підписання контракту транслювалась у фейсбуці Міністерства внутрішніх справ.

"Сьогодні ми підписуємо меморандум з заводом "Антонов" і контракт на літак Ан-32П, над яким буде вестися робота. Я впевнений, що літак буде служити українській авіації", - заявив з цього приводу міністр Денис Монастирський.

Генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв нагадав, що у 2020 році Міноборони замовило в "Антонова" три літаки Ан-178, і висловив сподівання, що й МВС не обмежиться одним пожежним Ан-32П. "Це все конкретні кроки в розвитку авіації, тієї галузі, якою Україна по праву пишається", - заявив він.

Нагадаємо, шо в січні 2019 року попередній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував нову закупівлю тринадцяти літаків для МВС, таких як Ан-74, Ан-32П і Ан-178 українського виробництва. Програму реалізовуватимуть п'ять років.

На той момент йшлося про закупівлю двох літаків Ан-74ТК-200, які будуть використовувати для Національної гвардії, одного літака Ан-32П, а також 10 Ан-178, які використовуватиме Державна служба з надзвичайних ситуацій.