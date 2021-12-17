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Разумков: РНБО має провести засідання через брак вугілля на державних ТЕС

На вулиці плюсова температура, а атомні станції вже змушені працювати 14-ма блоками.

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що проблемою з нестачею вугілля в Україні має зайнятися Рада національної безпеки і оборони.

Про це він сказав журналістам в кулуарах парламенту в п'ятницю, 17 грудня.

"У нас є РНБО. Вона не має бавитися, а займатися реальними питаннями національної безпеки і оборони. Вона не збиралася через напруження на кордонах з Російською Федерацією, вона не збирається сьогодні, хоча енергетична безпека - це також частина національної безпеки", - заявив він.

Разумков підкреслив, що на вулиці зараз плюсова температура, а атомні станції вже змушені працювати 14-ма блоками з 15-ти, бо на вугільних ТЕС нема палива.

"Його не вистачає в першу чергу на "Центренерго", а це компанія, що належить державі. Ми зараз не про Ахметова, там теж є проблеми, але "Центренерго" не забезпечене вугіллям", - обурився він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що проблема з нестачею вугілля в Україні на сьогодні вирішена. За його словами, Україна зараз видобуває та імпортує 2 млн тонн на місяць при споживанні 1,7 млн.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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