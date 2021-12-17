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Армія забезпечена дизпальним лише на 17%, - Ар'єв

Забезпечення дизелем, за словами нардепа, навіть п'ятої частини не складає.

Армія забезпечена дизпальним лише на 17%, - Ар'єв
Фото: Lb.ua

Влада закупила лише п’яту частину дизельного палива для потреб Збройних Сил України. Про це заявив народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Володимир Ар’єв в коментарі журналістам.

«В якому стані сьогодні опинилися ЗСУ в умовах загрози прямого вторгнення з боку РФ? Це – документ МО України, який я намагався отримати з середини вересня цього року. Я знав про те, що існують великі проблеми із забезпеченням ЗСУ паливно-мастильними матеріалами, зокрема, найбільша проблема – це дизель», – сказав Ар’єв.

Він наголосив, що дизель використовується в ЗСУ для танків, БТР, важкої військової техніки.

«Я не уявляв, що ситуація аж настільки погана. Я двічі писав це звернення з вимогою надати мені матеріали, і лише 14 грудня я їх отримав. Підписано тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони генералом Іваном Руснаком. Отже, дизельного палива для ЗСУ закуплено на 29% потреб, це лише закуплено, а фактично поставлено на 17% від потреб. Отже, ЗСУ при загрозі і з півночі, і зі сходу забезпечені дизелем навіть не на п’яту частину», – зауважив депутат.

При цьому він звернув увагу, що президент України Зеленський за Конституцією відповідає за оборону держави.

«Я думаю, що він знав цю інформацію, тож мав негайно збирати уряд і всіх причетних до питання забезпечення паливно–мастильними матеріалами ЗСУ, щоб негайно розібратися в ситуації. ...На оборону України в умовах великої ймовірності агресії коштів немає, закупівля дизеля фактично зірвані», – констатував Ар’єв.

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