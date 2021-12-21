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Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати

"Це ж не за тисячу кілометрів. Це ж біля порогу нашого дому".

Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Фото: RT

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні.

Про це він сказав на засіданні колегії Міністерства оборони РФ в вівторок, 21 грудня, коментуючи бажання Росії отримати юридичні гарантії безпеки від США та НАТО.

"Те, що вони [американці] зараз збираються чи планують робити в Україні, це ж не за тисячу кілометрів від нашого національного кордону. Це ж біля порогу нашого дому! І вони повинні зрозуміти, що нам немає куди відступати", - заявив він.

Путін вважає, що США можуть розмістити в Україні гіперзвукову зброю, а потім "під її прикриттям озброять і будуть штовхати на Росію екстремістів з сусідньої держави".

"Вони що, думають, ми не бачимо цих загроз? Чи думають, що ми безвольно будемо дивитися на них? Нам просто немає куди дітися далі, ось у чому питання. Збройні конфлікт, кровопролиття - це абсолютно не наш вибір, ми не хочемо такого розвитку подій. Ми хочемо вирішувати питання політико-дипломатичними засобами, але хоча б мати чіткі та зрозумілі юридичні гарантії. Ось у чому суть наших пропозицій", - заявив Путін.

За його словами, Росія бачить певні сигнали про готовність Заходу працювати над такими гарантіями.

"Але є й небезпека, що буде спроба заговорити, занурити в якесь болото усі наші пропозиції, а самим, використовуючи цю паузу, робити те, що вони хочуть", - сказав Путін.

Він розраховує на продуктивні переговори зі США та країнами НАТО з "видимим результатом, який забезпечить рівну безпеку для всіх".

Нагадаємо, що 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

За неофіційними даними, Захід відкидає всі вимоги Росії, але не хоче їй прямо відмовляти.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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