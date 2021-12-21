Захід відкидає всі вимоги "гарантій безпеки" Росії​, але не хоче їй прямо відмовляти, - Financial Times

Союзники Альянсу вже змирилися з необхідністю вести переговори з РФ, хоча більшість її вимог - нездійсненні.

Західні країни відкидають майже всі вимоги "гарантій безпеки" Росії, але не хочуть прямо їй відмовляти, щоб зберегти можливість для діалогу та знизити напруженість біля кордонів України.

Про це пише LIGA.net з посиланням на статтю Financial Times.

Зазначається, що основна мета НАТО – переконати Росію відмовитись від нарощування військ біля кордонів України. За даними видання, союзники Альянсу вже "змирилися з необхідністю вести переговори з Росією", хоча більшість її вимог - нездійсненні.

За даними FT, представники західних оборонних відомств хочуть уникнути прямої відмови від пропозицій Кремля, щоб знайти можливість для взаємної згоди та заспокоїти ситуацію зі скупченням військ Росії біля кордонів України.

"Проблема тут у тому, що якщо ви просто скажете "ні", у вас не буде місця для розмов", – пояснив високопоставлений дипломат НАТО.

Він додав, що країни-члени Альянсу та ЄС обговорювали, як реагувати на вимоги Росії. При цьому офіційні особи повідомили, що поки що немає єдиної позиції, як відбуватимуться переговори, та хто братиме в них участь.

Дипломати не хочуть, щоб Росія визначала умови будь-якої взаємодії, тому переговори почнуться тільки після того, як НАТО та США узгодять свої пропозиції Росії у відповідь.

Нагадаємо, попри всі застереження світової спільноти, Росія продовжує стягувати війська до кордону України. За оцінкою західних розвідок, нове вторгнення РФ в Україну може початися у перші тижні 2022 року.

17 грудня Міністерство закордонних справ РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

У НАТО заявили, що не підуть на компроміси щодо членства в Альянсі. Росія у відповідь погрожує "воєнними кроками".

США заявили, що у відповідь на ультиматум Росії складуть список дій РФ, що "викликають занепокоєння". Крім того, у Білому домі заявили, щодолю України в НАТО мають вирішувати Київ і члени Альянсу. Президент США Джо Байден доручив своїй адміністрації використати всі можливі інструменти для запобігання можливому вторгненню Росії в Україну.