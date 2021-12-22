​Омікрон виявили більш ніж у 100 країнах світу

Новий штам поширюються швидше, ніж дельта, і може перевантажити лікарні.

Новий омікрон-варіант коронавірусу виявили більш ніж у 100 країнах світу, свідчать дані Всесвітньої організації здоров'я.

Цей штам поширюються швидше, ніж дельта, навіть у країнах з високим рівнем імунітету.

Інформація про тяжкість захворювання при зараженні омікроном поки що обмежена, але в ПАР та Великобританії, які одними з перших зіткнулись з омікроном, все ще збільшується кількість госпіталізацій.

ВООЗ вважає, що це створює загрозу перевантаження системи охорони здоров'я.

Організація оцінює ризик, пов'язаний з омікроном як "дуже високий".

Станом на вівторок, 21 грудня, випадки зараження омікроном зафіксували в 106 країнах по всьому світу. Тиждень тому їх було 76.

Нагадаємо, що штам омікрон з'явився у листопаді на півдні Африки, після чого ВООЗ майже одразу оголосила його таким, що викликає занепокоєння. Головна особливість нового штаму полягає в незвично великій кількості мутацій, в тому числі у спайковому білку, який відповідає за проникнення вірусу в клітини людини.