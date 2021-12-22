США висунули Росії умови продовження переговорів
США висунули Росії умови продовження переговорів
Росія продовжує стягувати війська до кордонів України, - Пентагон
Росія продовжує стягувати війська до кордонів України, - Пентагон
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
ГоловнаСвіт

​Омікрон виявили більш ніж у 100 країнах світу

Новий штам поширюються швидше, ніж дельта, і може перевантажити лікарні.

​Омікрон виявили більш ніж у 100 країнах світу
Фото: EPA/UPG

Новий омікрон-варіант коронавірусу виявили більш ніж у 100 країнах світу, свідчать дані Всесвітньої організації здоров'я.

Цей штам поширюються швидше, ніж дельта, навіть у країнах з високим рівнем імунітету.

Інформація про тяжкість захворювання при зараженні омікроном поки що обмежена, але в ПАР та Великобританії, які одними з перших зіткнулись з омікроном, все ще збільшується кількість госпіталізацій.

ВООЗ вважає, що це створює загрозу перевантаження системи охорони здоров'я.

Організація оцінює ризик, пов'язаний з омікроном як "дуже високий".

Станом на вівторок, 21 грудня, випадки зараження омікроном зафіксували в 106 країнах по всьому світу. Тиждень тому їх було 76.

Нагадаємо, що штам омікрон з'явився у листопаді на півдні Африки, після чого ВООЗ майже одразу оголосила його таким, що викликає занепокоєння. Головна особливість нового штаму полягає в незвично великій кількості мутацій, в тому числі у спайковому білку, який відповідає за проникнення вірусу в клітини людини.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також