НАТО привело в підвищену боєготовність 40 000 військових через дії Росії, – Die Welt

НАТО через розміщення російських військ поблизу з кордонами України привело до підвищеної боєготовності 40 000 своїх військових Сил швидкого реагування.

Цим Альянс хоче забезпечити захист своїх східноєвропейських партнерів – Польщі, Румунії, країн Балтії. Про це пише Die Welt з посиланням на високопоставленого дипломата блоку.

Спільна оперативна група підвищеної готовності повинна бути готовою до розгортання у випадку кризи за 5 днів замість 7, як було передбачено раніше. Цю багатонаціональну групу нині очолює Туреччина, з 2023 – Німеччина.

Інші підрозділи, як спецназ і логісти, також переведені в режим підвищеної готовності. Операційна готовність – період, коли аварійні служби включно з військовою технікою повинні бути готові до евакуації літаками і гвинтокрилами. Це не про перекидання в зону агресії.

За інформацією видання, рішення про підвищену готовність минулого тижня ухвалила Північноатлантична рада.

Нагадаємо, колумніст Washington Post учора повідомив, що Адміністрація президента США Джо Байдена вивчає можливість підтримки Штатами антиросійського повстання в Україні у випадку нового вторгнення РФ і захоплення значних територій.

Планування включає способи надання зброї та іншої підтримки українським військовим для протистояння вторгненню російських військ, а також подібну матеріально-технічну допомогу повстанським групам у разі, якщо РФ повалить український уряд і почнеться партизанська війна.