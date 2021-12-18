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Росія продовжує стягувати війська до кордону України, - CNN

Така сама активність спостегвгалася під час весняного нарощування військової потужності Росії, яке зрештою було зупинено.

Росія продовжує стягувати війська до кордону України, - CNN
Фото: russiancouncil.ru

Росія продовжує нарощувати військові сили поблизу українського кордону. Скупчення окремих груп й техніки спостерігається на відстані до 50 км від кордону з Україною. 

Про це передає CNN з посиланням на розвіддані США.

"Росія почала використовувати комерційні повітряні та залізничні маршрути для підтримки військових", - йдеться в публікації.

Зазначається, що така сама повітряна й залізнична активність була помітна під час весняного нарощування військової потужності Росії, яке зрештою було зупинено.

За останніми оцінками розвідки США, на кордоні з Україною і навколо неї розгорнуто понад 50 так званих батальйонних тактичних груп, ще шість перебувають у дорозі. Ці групи, до складу яких може входити по 900 осіб особового складу, являють собою диверсифіковані самодостатні бойові підрозділи, у яких зосереджуються жива сила, артилерія, протитанкові системи, розвідувальні та інженерні потужності. Такі групи відіграли провідну роль у російській воєнній активності в Україні у 2014 році.

Нещодавні супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies і надані CNN, показують, що Росія зосередила війська й техніку на відстані до 50 км від кордону з Україною. 

Зображення показують збільшення в період з 7 вересня по 5 грудня кількості російської військової техніки в російському селі Солоті в Білгородській області. За словами експертів, Росія, схоже, створює новий полк у складі своєї 3-ї мотострілецької дивізії сухопутних військ.

Основне джерело нарощування російської військової потужності спостерігається в 6-й армії, 1-й - у Воронежі, 41-й - у Єльні та 58-й і 49-й арміях - у Криму.

Наступним кроком Росії може бути призов резервних сил.

Адміністрація Байдена вважає за можливе запобігти російському вторгненню, оскільки гадає, Путін ще не прийняв відповідне рішення.

Нагадаємо, опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчить, що половина українців готові чинити збройний або громадянський опір у випадку нового нападу Росії на Україну. Зокрема, кожен третій респондент – 33,3% – заявив про готовність взяти до рук зброю. Ще 21,7% респондентів готові опиратися шляхом участі в акціях громадянського опору.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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