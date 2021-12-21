Нові машини мають вже п’ять лопатей, покращену електроніку, витримують більші навантаження та мають покращену стабілізацію.

Фото: Національна поліція

Національна поліція України отримала два нові французьких гелікоптера Н-145(D3) Airbus Helicopters.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

"Нові машини мають вже п’ять лопатей, покращену електроніку, витримують більші навантаження та мають покращену стабілізацію повітряного судна", - зазначили у пресслужбі.

14 липня 2018 року МВС підписало контракт з Airbus Helicopters на закупівлю 55 вертольотів моделей H225, H145, Н125. Крім вертольотів, на базі створеного державного сервісного центру Україна отримає технічний супровід - сервісне обслуговування, інструкторів і техніків, а також навчання: підготовку екіпажів та інструкторів, які надалі самі навчатимуть персонал.

В межах підписаного з МВС контракту Airbus має до кінця 2021 року передати Україні 26 вертольотів.