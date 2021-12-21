Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
США висунули Росії умови продовження переговорів
США висунули Росії умови продовження переговорів
Для "Слуг народу" новина про підозру Порошенку стала несподіванкою
Для "Слуг народу" новина про підозру Порошенку стала несподіванкою
Парад планет
Парад планет
Зовнішньополітичний курс Зеленського. Виклики, проблеми, стратегія
Зовнішньополітичний курс Зеленського. Виклики, проблеми, стратегія
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
У центрі Маріуполя впала новорічна ялинка
У центрі Маріуполя впала новорічна ялинка
ГоловнаСуспільствоПодії

Нацполіція отримала два нові французьких гелікоптера Airbus

Нові машини мають вже п’ять лопатей, покращену електроніку, витримують більші навантаження та мають покращену стабілізацію.

Фото: Національна поліція

Національна поліція України отримала два нові французьких гелікоптера Н-145(D3) Airbus Helicopters.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

"Нові машини мають вже п’ять лопатей, покращену електроніку, витримують більші навантаження та мають покращену стабілізацію повітряного судна", - зазначили у пресслужбі.

14 липня 2018 року МВС підписало контракт з Airbus Helicopters на закупівлю 55 вертольотів моделей H225, H145, Н125. Крім вертольотів, на базі створеного державного сервісного центру Україна отримає технічний супровід - сервісне обслуговування, інструкторів і техніків, а також навчання: підготовку екіпажів та інструкторів, які надалі самі навчатимуть персонал.

В межах підписаного з МВС контракту Airbus має до кінця 2021 року передати Україні 26 вертольотів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також