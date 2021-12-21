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В’їзд вантажівок до Києва обмежили через негоду

Обмеження діятимуть з 17:00 до 22:00 21 грудня та з 07:00 до 10:00 22 грудня.

В’їзд вантажівок до Києва обмежили через негоду
Фото: Виталий Мирошниченко

Влада Києва запровадила обмеження на в’їзд вантажних транспортних засобів до столиці.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Згідно протоколу засідання комісії з питань ТЕБ та НС КМДА з метою безперебійної роботи спеціальної техніки по забезпеченню руху транспорту з 17:00 до 22:00 21 грудня та з 07:00 до 10:00 22 грудня вводиться обмеження на в’їзд вантажних транспортних засобів до м. Києва", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається також, що з 17 години 21 грудня розпочато роботу міжвідомчого Штабу з ліквідації наслідків НС на автомобільних дорогах загального користування державного значення.

Нагадаємо, у Києві ввечері в понеділок, 20 грудня, почався сильний снігопад, що одразу призвело до значних заторів на дорогах. 

Пресслужба мера Києва Віталія Кличка повідомила, що на вулиці міста вийшли близько 300 спецавтомобілів комунального підприємства "Київавтодор". Вони обробляють дороги, мости та тротуари протиожеледними засобами.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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